Identificati gli autori dell'aggressione alle tifose aretine

Altri articoli in Cronaca

martedì, 16 ottobre 2018, 20:50

Il dato è sorprendente: circa 80 studenti, 56 del “Carrara”, 16 del “Busdraghi” e cinque del “Nottolini”, hanno inoltrato domanda scritta al proprio Istituto per partecipare ad un impegnativo corso di formazione pomeridiano, rivolto in esclusiva alle classi quarte e quinte, sul tema “Razzismi di ieri e di oggi: il...

martedì, 16 ottobre 2018, 16:59

Sono di questi giorni gli interventi di monitoraggio e manutenzione su alcune facciate delle più importanti chiese lucchesi. Non poteva mancare all’appuntamento la ditta Geonova, una delle maggiori aziende della provincia che si occupa di sollevamento

martedì, 16 ottobre 2018, 15:59

Nemmeno il tempo di riprendere a scrivere dopo tre mesi di sospensione ed ecco un nuovo procedimento disciplinare contro il direttore delle Gazzette, ma questa volta l'Ordine dei giornalisti di Roma lo archivia

martedì, 16 ottobre 2018, 14:35

I lavori riguarderanno il completamento dei cablaggi, il sistema acustico, impianto raffrescamento, costruzione di una tribuna telescopica con poltrone, impianto audio-video, sedie e tendaggi

martedì, 16 ottobre 2018, 09:46

“Ci sono voluti tre anni, ma alla fine i fatti ci danno ragione” ha affermato soddisfatto il presidente di Luccasenzabarriere onlus, Domenico Passalacqua. Il riferimento è al fatto che la porta scorrevole dell’ospedale San Luca, collocata lungo il percorso Loges, è stata finalmente riaperta all’uso delle persone che vogliono entrare...

martedì, 16 ottobre 2018, 09:03

Un incendio si è sviluppato ieri sera poco dopo le 20 a Porcari, in una zona agricola di via Ciarpi, dove quattro automezzi dei vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti per domare le fiamme di un incendio avvenuto per cause ancora da accertare su alcuni manufatti in legno