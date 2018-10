Il padrone fa tardi, il cane esce a cercarlo: recuperato dai carabinieri

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 15 ottobre 2018, 15:05

Buona partecipazione di associazioni di Lucca e Valle del Serchio all’incontro su Progetto di vita della persona disabile e “Dopo di Noi”, nel corso del quale il direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda USL Toscana nord ovest Laura Brizzi ha evidenziato le ultime importanti novità introdotte in questo ambito da una...

lunedì, 15 ottobre 2018, 14:00

Le tamponature provvisorie saranno rimosse e le pietre originali restaurate dopo la fine dei lavori di asfaltatura in via Vittorio Emanuele II

sabato, 13 ottobre 2018, 18:49

Un successo per “4 zampe in villa”, l’evento organizzato dall’Associazione Culturale Salvemini questo pomeriggio a Villa Bottini, dedicato agli amici a quattro zampe e non solo

sabato, 13 ottobre 2018, 17:12

L'assessore Ilaria Vietina: "Dopo gli anni 99-2012 in cui a Lucca si è costruito ovunque e quasi esclusivamente appartamenti per l'edilizia residenziale privata, oggi, finalmente, si spendono soldi, si vincono bandi e si promuovono progetti per ripensare la città, rigenerare i quartieri e realizzare nuove scuole"

sabato, 13 ottobre 2018, 16:58

Un coro unanime quello dei commercianti intervistati da “La Gazzetta di Lucca” in merito alla riapertura (avvenuta oggi) del negozio Tenucci: soddisfazione e contentezza perchè una storica attività torna in via Fillungo, una festa per tutta la città

sabato, 13 ottobre 2018, 14:17

Lucca e la balestra, un binomio che risale al 1065, quando, nel corso di una guerra contro l'eterna rivale Pisa, fu richiesto l'ausilio dei balestrieri genovesi. Da allora, vista l'alta efficacia dell'arma, anche la città si dotò di un corpo proprio addestrato all'uso della balestra e dal XII secolo fu...