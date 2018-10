Cronaca



Il tema della sicurezza al centro della manifestazione degli studenti del Passaglia

giovedì, 25 ottobre 2018, 16:14

di barbara ghiselli

Un gruppo di studenti del collettivo del liceo artistico musicale Passaglia ha voluto manifestare questa mattina (25 ottobre) davanti alla sede di via Fillungo per far sentire la propria voce e far presente le problematiche della scuola.

“Ci siamo dati appuntamento qui – ha spiegato Alice Ghivizzani, portavoce degli studenti – perché non abbiamo uno spazio idoneo per poter fare un'assemblea dove esporre problemi e trovare soluzioni tutti insieme. Abbiamo il diritto di parola e quindi lo vogliamo esercitare”. Gli studenti, durante la mattinata, hanno dialogato e pensato a possibili soluzioni alle problematiche nella scuola; hanno intenzione di portare nei prossimi giorni in provincia l'elenco stilato per attivare un dialogo con l'ente. Vogliono infatti avere risposte chiare dalla provincia riguardo alle modifiche necessarie negli edifici scolastici per renderli più vivibili e sapere quanto tempo ci vorrà per realizzare il tutto .

“La sicurezza è uno dei punti cardine della nostra protesta: vorremmo una scala antincendio all'esterno dell'edificio di piazza Grande così, in caso di incendio al pianoterra, avremmo una via di fuga, ma non solo, chiediamo infatti, che gli alunni disabili possano essere portati appena scatta l' allarme fuori dell'edificio e non debbano, come accaduto durante la prova di evacuazione, aspettare in classe, insieme all'insegnante di sostegno l'arrivo dei pompieri per poter uscire”.

Gli studenti, tra le altre cose, chiedono di avere un armadietto per classe per poter lasciare il materiale necessario per eseguire i progetti nella scuola e che vengano aggiustati i bagni che, al momento non funzionano.