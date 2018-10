Cronaca



Indagato per ricettazione, non demorde e pochi minuti dopo viene arrestato per furto

lunedì, 29 ottobre 2018, 09:09

Un cittadino peruviano di 20 anni è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai carabinieri a Lucca per il reato di furto. Poco prima il giovane era stato denunciato dai medesimi militari per il reato di ricettazione.

Il fatto risale a sabato 27 ottobre, quando lo straniero è stato dapprima sottoposto a un controllo dei carabinieri, nel quartiere di San Concordio, alla guida di una bicicletta, i cui accertamenti hanno accertato essere provento di furto, commesso a Lucca alcuni giorni prima. Nella circostanza, oltre che per ricettazione, il giovane, residente a Borgo a Mozzano è stato denunciato anche per il reato di violazione delle prescrizioni relative al rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal comune di Lucca, misura dalla quale era stato colpito alcune settimane prima, a seguito di altri episodi delittuosi dal medesimo commessi in questo capoluogo.



Una volta lasciata la caserma dei carabinieri, al termine della compilazione dei relativi atti, il giovane peruviano, nel frattempo privo della precedente bicicletta perché restituita al legittimo proprietario, si è introdotto nel cortile recintato di una privata abitazione, impossessandosi di una seconda bicicletta lì parcata. Pochi minuti dopo però, è stato nuovamente fermato da una pattuglia dei carabinieri, i quali, date le circostanze, non hanno avuto difficoltà a ricostruire l’accaduto e a rintracciare il proprietario della nuova bicicletta, ancora del tutto ignaro del furto appena subito. Lo stesso ha potuto così ritornare in possesso del suo velocipede, mentre il perseverante 20enne peruviano è stato tratto in arresto in flagranza di reato per furto.



Nei suoi confronti questa mattina sarà celebrata l’udienza di convalida contestualmente al processo con rito direttissimo.