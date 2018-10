Cronaca



La città si prepara a “Lucca Comics and Games 2018”: iniziate le operazioni di allestimento degli stand

martedì, 2 ottobre 2018, 17:06

Mancano 29 giorni alla manifestazione Lucca Comics and Games 2018 e anche il centro storico di Lucca si sta preparando, come dimostrano le operazioni di allestimento dei vari spazi dedicati alla manifestazione, iniziate questa mattina (2 ottobre) in città.

Il festival internazionale del fumetto, cinema d'animazione, illustrazione e gioco, giunto alla 52^ edizione, quest'anno si terrà dal 31 ottobre al 4 novembre e sarà ospitato per il tredicesimo anno consecutivo sopra e sotto le antiche mura e nel centro storico della città. La manifestazione ha registrato nel 2017 ben 243mila presenze. L'evento, pensato ogni anno e realizzato come uno straordinario spettacolo dedicato a tutti, ai bambini e agli adulti, e come un grande momento culturale internazionale, capace di coinvolgere culture e generazioni in una dimensione di fantasia giocosa e immaginaria, quest'anno riparte celebrando il “ Made in Italy” partendo da Gipi e arrivando a Zerocalcare, vere e proprie eccellenze in questo ambito.

Già dal 6 agosto sul sito dedicato alla manifestazione è possibile acquistare il biglietto online e assicurarsi quindi l'entrata a quello che è considerato il più emozionante appuntamento europeo in questo settore.

Barbara Ghiselli