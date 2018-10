Cronaca



La scomparsa di Giampiero Puccetti: il ricordo di Confindustria Toscana Nord

martedì, 2 ottobre 2018, 09:13

Ieri, all’età di 77 anni, si è spento, dopo una lunga malattia, Giampiero Puccetti.

"Piero - si legge nel ricordo di Confindustria Toscana Nord -, come veniva comunemente chiamato, insieme ai fratelli Edo e Luciano (quest’ultimo scomparso nel 2013) nel lontano 1953 partendo dal nulla, con lavoro, umiltà, serietà e lungimiranza, ha sviluppato uno dei più importanti gruppi industriali familiari della provincia, con interessi diversificati in più settori produttivi.

Infatti, all’attività iniziale del movimento terra e costruzioni strade, si sono aggiunte negli anni quelle della produzione di carta, tramite la Mondialcarta Spa, quella della produzione di acqua, con Acqua Silva, a cui ha fatto seguito la produzione di preforme in PET per l’imbottigliamento, e da ultimo la produzione di acqua e bibite con l’azienda Fonte Ilaria Spa.

Piero ha contribuito personalmente alla nascita ed allo sviluppo del Gruppo Puccetti, interessandosi principalmente con dedizione, capacità di comando e di ascolto al settore edilizia (movimento terra, strade) come testimoniano i lunghi anni passati lontano dalla moglie Valli e dai figli Massimo ed Alessandra nei cantieri aperti in Libia ed Arabia Saudita all’inizio degli anni ’80. L’azienda edile Puccetti Spa, associata all’Associazione industriali di Lucca dal 15 gennaio 1974, è stata infatti l’inizio di tutto, il motore da cui il sapiente spirito imprenditoriale di questa famiglia ha saputo creare un Gruppo che oggi occupa complessivamente circa 200 persone.

Piero era un uomo all’antica, tutto di un pezzo, attento e pronto all’ascolto soprattutto quando da lui andavano i suoi dipendenti che considerava parte della grande famiglia Puccetti.

La scomparsa di Piero lascia nelle aziende del Gruppo Puccetti un grande vuoto, ma allo stesso tempo, grazie agli insegnamenti ed ai valori che ha lasciato, in particolar modo al figlio Massimo, oggi chiamato a prendere in mano le redini del padre, questo vuoto potrà essere colmato nell’ottica della continuità aziendale nel tempo.

Confindustria Toscana Nord a nome di tutti gli industriali che rappresenta e che lo hanno conosciuto non solo come valido imprenditore ma anche come uomo, esprimono alla famiglia grande cordoglio per la scomparsa del caro Piero".

La cerimonia funebre si terrà martedì 2 ottobre alle ore 15,30 presso la chiesa di Monte San Quirico (LU).