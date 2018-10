Cronaca



L'agraria Giusti dona sacchi di cibo per il rifugio "Oasi Argo" alluvionato

lunedì, 22 ottobre 2018, 14:00

Il 5 ottobre una valanga di acqua e fango, durante un violentissimo nubifragio, ha sommerso il Rifugio Oasi Argo di Cirò Marina dove si trovavano oltre 200 cani. L'intensa opera congiunta dei vigili del fuoco e dei volontari ha permesso di salvarli praticamente tutti anche se molti erano allo stremo. Solo cinque sono stati i cani deceduti per annegamento ma tutto è andato praticamente distrutto o danneggiato senza contare il cibo stoccata in magazzino andato irrimediabilmente perduto. Anpana Onlus si è subito prodigata per aiutare il Rifugio ideando, a livello nazionale, l'Operazione "Insieme per Argo" per raccogliere, in accordo con la responsabile del Rifugio, cibo secco e/o umido per gli animali. A Lucca, presso la Sezione Anpana, sta arrivando il cibo pressoché giornalmente, cibo che sarà inviato a Cirò Marina i primi giorni di novembre. Anche Agraria Giusti di Marlia, sempre sensibile a queste emergenze in soccorso degli animali, ha voluto supportare questa raccolta cibo ed infatti, come già accaduto nel terremoto dell'Emilia Romagna e del Sisma del Centro Italia, ha voluto donare circa 50 kg di mangime per cani. Ancora una volta il buon cuore dei lucchesi e dell'Agraria Giusti contribuirà ad aiutare il ritorno alla normalità del Rifugio Oasi Argo.