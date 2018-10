Cronaca



L'associazione parco Sant'Anna attiva il progetto controllo del vicinato in via Matteotti

lunedì, 22 ottobre 2018, 08:54

In previsione dell'imminente apertura al pubblico della nuova area ludico-sportiva di via Matteotti, realizzata grazie a fondi europei destinati al recupero delle periferie stanziati dalla regione Toscana e in parte dal comune di Lucca, l'associazione parco S. Anna sta organizzando una rete di controllo e segnalazioni tra i residenti dei vari condomìni di via Matteotti utilizzando la nota chat Whatsapp allo scopo di aderire al programma di controllo del vicinato, che consente di ottenere un canale privilegiato di comunicazione con le forze dell'ordine che potranno intervenire più velocemente per la prevenzione di atti vandalici o azioni criminose che dovessero interessare la zona di via Matteotti, attualmente coinvolta con piazzale Sforza nel progetto PIU S. Anna .

"Il controllo del vicinato - spiega il presidente dell'associazione Roberto Spinelli - è ormai una realtà presente anche in molte frazioni di Lucca dove ha contribuito a ridurre notevolmente furti, vandalismi e azioni criminose in generale. Il progetto, che vede il coinvolgimento diretto dei cittadini, va ad integrare il lavoro delle forze dell'ordine aumentando la sorveglianza del territorio. Le aree soggette a controllo saranno segnalate tramite la collocazione di appositi cartelli che hanno lo scopo di indicare a chiunque passi in quell'area che la sua presenza non passerà inosservata. Invitiamo i residenti della zona interessata che desiderino collaborare, ad aderire al progetto utilizzando il link https://chat.whatsapp.com/FMUZOUxP9GH4bhb9I18RJS o inviando messaggio Whatsapp ai seguenti recapiti: 3341299499-3204962801"