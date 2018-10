Lite tra autista e passeggero in piazzale Verdi

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 11 ottobre 2018, 15:14

L'uomo era stato già espulso dall'Italia nel 2013. Ieri è ricomparso a Lucca in un albergo della città. Nel pomeriggio è previsto l'accompagnamento alla frontiera

giovedì, 11 ottobre 2018, 15:09

Pubblicato sull'albo pretorio della provincia di Lucca il decreto deliberativo che approva la convenzione tra Palazzo Ducale e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, relativa al contributo per ulteriori lavori di restauro della nuova sede del liceo artistico-musicale Passaglia, situata presso l'ex convento di Sant'Agostino

giovedì, 11 ottobre 2018, 13:19

Ieri sera alla centrale operativa è giunta la segnalazione di un gatto abbandonato in un parcheggio sulla stessa autostrada, ma questa volta vicino Arezzo. Stamattina, invece, ad essere soccorso è stato un cane che, sull’A/11, vagava sulla corsia di emergenza in prossimità dell’uscita di Lucca ovest

giovedì, 11 ottobre 2018, 12:43

Partono oggi i lavori per la realizzazione del nuovo murale di Moneyless (Teo Pirisi). L’opera dell’artista cresciuto a Lucca e di fama internazionale, che vanta collaborazioni in ogni parte del mondo, chiuderà la prima edizione dello “stART Festival -Lucca”, la rassegna di arte pubblica e partecipata che ha interessato il...

giovedì, 11 ottobre 2018, 11:56

Si chiudono con l’autunno gli appuntamenti con l’artigianato di qualità. Dal 12 al 14 ottobre il mercato artigianale, che la Cna organizza nel centro storico insieme a Piazzainarte, si sposta in Piazza S.Giusto e chiude la serie di mercati che si sono tenuti per tutta l’estate

giovedì, 11 ottobre 2018, 08:54

Dovrebbero concludersi a novembre i lavori della Geal in via di Tiglio, e questo renderà necessario un nuovo intervento sulla viabilità, ma per pochi giorni