Lucca e Piana, in vista delle nuove piogge prosegue il monitoraggio di uomini e mezzi del Consorzio

martedì, 30 ottobre 2018, 15:59

Dopo l’importante quantità di pioggia precipitata nelle ultime ore, e in vista delle previsioni meteo che ancora annunciano, nei giorni a venire, un periodo di instabilità, non si ferma l’impegno del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la cura del reticolo idraulico di competenza a Lucca e nella Piana.

Al momento, nonostante le intense precipitazioni, non sono pervenute, all’ufficio, importanti segnalazioni da parte dei cittadini. Uomini e mezzi consortili proseguono comunque nelle perlustrazioni e nel monitoraggio, anche in collaborazione con le associazioni convenzionate: al fine soprattutto di verificare che non ci siano alberi abbattuti dal vento, e attraversati in alveo, che possano ostacolare il deflusso dei rii; e ripulendo le griglie (in particolare dei canali irrigui), dal materiale di accumulo, prodotto appunto dalle piogge e dall’impeto delle portate.

Il Consorzio ricorda che il servizio di reperibilità resta attivo 24 ore su 24: per emergenze, si può telefonare al 348/8867459.