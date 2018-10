Maltempo, cade albero sulla strada

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 29 ottobre 2018, 17:14

Diverse le segnalazioni arrivate agli agenti della Polizia Municipale, ai volontari della Protezione Civile e ai Vigili del fuoco, tutti impegnati in queste ore per intervenire dove necessario, controllare il territorio, rispondere alle varie problematiche, in costante contatto con l'assessore Francesco Raspini

lunedì, 29 ottobre 2018, 09:09

Un cittadino peruviano di 20 anni, residente a Borgo a Mozzano, è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai carabinieri a Lucca per il reato di furto. Poco prima il giovane era stato denunciato dai medesimi militari per il reato di ricettazione

domenica, 28 ottobre 2018, 13:51

Maltempo in forte intensificazione per la giornata di domani, lunedì 29 ottobre. La sala operativa della protezione civile regionale ha infatti emesso un codice rosso per vento e mareggiate dalle 7 alla mezzanotte di lunedì. Inoltre ha esteso il codice arancione per temporali forti fino alla mezzanotte di lunedì per...

domenica, 28 ottobre 2018, 10:11

Il Rotary Club di Lucca ha ospitato nella convivile di fine ottobre, partecipata da numerosi soci ed ospiti, il giornalista televisivo Paolo Del Debbio, che rispondendo alle domande di alcuni soci ha esordito esprimendo la propria soddisfazione per aver contribuito alla riapertura del negozio dell'amico Umberto Tenucci, del quale si...

sabato, 27 ottobre 2018, 15:14

È stato presentato oggi in piazza San Michele il restauro della statua dedicata a Francesco Burlamacchi, che fu gonfaloniere della Repubblica di Lucca nel XVI secolo

sabato, 27 ottobre 2018, 12:43

La Cub Trasporti Toscana continua a seguire con molta attenzione l’evolversi dei fatti di questi anni e delle ultime vicende legate alla gestione di Ctt alle società nate in questi anni Mobit e poi One Scarl