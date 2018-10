Cronaca



Maltempo, E-distribuzione: direttamente in bolletta gli indennizzi automatici previsti da Arera

mercoledì, 31 ottobre 2018, 14:27

E-Distribuzione informa i clienti nelle aree colpite dal maltempo che per interruzioni prolungate del servizio, di durata superiore a determinati limiti, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede l’erogazione di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta, direttamente nella bolletta elettrica.

Gli importi saranno calcolati sulla base di parametri stabiliti dalla Autorità stessa, quali la durata dell’interruzione, il numero di abitanti della zona interessata e la tipologia della fornitura. Gli indennizzi verranno trasferiti da E-Distribuzione a ciascun venditore decorsi 60 giorni dalle interruzioni. A tali tempi vanno aggiunti quelli necessari ai venditori per trasferire il rimborso ai clienti direttamente in bolletta.

In particolare, hanno diritto all'indennizzo automatico i clienti di bassa tensione che subiscono un’interruzione di almeno 8 ore nei comuni con più di 5 mila abitanti e di almeno 12 ore nei comuni più piccoli. Per quanto riguarda i clienti in media tensione, saranno indennizzati tutti quelli che hanno subito interruzioni di almeno 4 ore nei comuni con più di 5 mila abitanti e di almeno 6 ore nei comuni più piccoli.

Per ogni ulteriore informazione e richiesta specifica, E-Distribuzione ricorda che è possibile contattare il numero verde 800 08 55 77 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00, e il sabato dalle 9:00 alle 13:00) o accedere al sito e-distribuzione.it.