Maltempo, Enel a lavoro per ripristinare il servizio

martedì, 30 ottobre 2018, 10:01

USI-S Toscana commenta la notizia del pensionamento della direttrice generale di Usl Nordovest toscana, Maria Teresa De Lauretis, approfittandone per tracciare un bilancio

martedì, 30 ottobre 2018, 08:54

A Lucca chiusa la statale 12 Lucca-Ponte a Moriano, che a tratti ha un unico senso alternato. 15 frazioni, per circa 4 mila utenze, resta ancora senza luce per la caduta della rete elettrica

lunedì, 29 ottobre 2018, 17:14

Diverse le segnalazioni arrivate agli agenti della polizia municipale, ai volontari della Protezione Civile e ai Vigili del fuoco, tutti impegnati in queste ore per intervenire dove necessario, controllare il territorio, rispondere alle varie problematiche, in costante contatto con l'assessore Francesco Raspini

lunedì, 29 ottobre 2018, 16:22

Il maltempo si abbatte su Lucca e già arrivano notizie di danni. Come ci testimoniano le foto che ci ha inviato un lettore, un albero è caduto sulla strada nei pressi di una rotatoria, vicino a località Mugnano, occupando gran parte della carreggiata.

lunedì, 29 ottobre 2018, 09:09

Un cittadino peruviano di 20 anni, residente a Borgo a Mozzano, è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai carabinieri a Lucca per il reato di furto. Poco prima il giovane era stato denunciato dai medesimi militari per il reato di ricettazione

domenica, 28 ottobre 2018, 13:51

Maltempo in forte intensificazione per la giornata di domani, lunedì 29 ottobre. La sala operativa della protezione civile regionale ha infatti emesso un codice rosso per vento e mareggiate dalle 7 alla mezzanotte di lunedì. Inoltre ha esteso il codice arancione per temporali forti fino alla mezzanotte di lunedì per...