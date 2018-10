Maltempo, la Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza regionale

Altri articoli in Cronaca

martedì, 30 ottobre 2018, 16:46

Lo ha detto il presidente della Toscana Enrico Rossi al termine del sopralluogo effettuato sui cantieri per la realizzazione del raddoppio ferroviario della linea Pistoia-Lucca insieme all'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, al sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi, al senatore Riccardo Nencini e al rappresentante di Rete ferroviaria italiana...

martedì, 30 ottobre 2018, 15:59

Dopo l’importante quantità di pioggia precipitata nelle ultime ore, e in vista delle previsioni meteo che ancora annunciano, nei giorni a venire, un periodo di instabilità, non si ferma l’impegno del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la cura del reticolo idraulico di competenza a Lucca e nella Piana

martedì, 30 ottobre 2018, 15:39

Sono stanchi ma non mollano la presa. Sono i vigili del fuoco di Lucca, che egualmente agli altri colleghi del resto d'Italia, attualmente stretta in questa tremenda morsa di maltempo, intervengono ovunque ci sia bisogno. Tra le miriadi di interventi di queste ultime ore sul nostro territorio, uno tra tanti,...

martedì, 30 ottobre 2018, 14:54

La protezione civile regionale ha attivato la colonna mobile regionale che, con una ventina di squadre del volontariato, supporterà direttamente le strutture operative regionali del Vigili del Fuoco

martedì, 30 ottobre 2018, 14:53

Il comune di Lucca ha pubblicato un avviso di indagine di mercato per la presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata di affidamento della gestione in concessione dell’Ostello di San Frediano, immobile di proprietà del comune di Lucca

martedì, 30 ottobre 2018, 14:30

In estate verrà sostituito il controsoffitto. Nei prossimi giorni, invece, verrà allestito il ponteggio a platea. Approfittando della sospensione delle attività didattiche in concomitanza di Lucca Comics&Games, verrà montato un ponteggio a platea che proteggerà il transito lungo il corridoio del primo piano. Il passaggio è garantito, così come le...