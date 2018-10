Cronaca



Maltempo, vigili del fuoco al lavoro sul tetto di palazzo Orsetti

martedì, 30 ottobre 2018, 15:39

di gabriele muratori

Sono stanchi ma non mollano la presa. Sono i vigili del fuoco di Lucca, che egualmente agli altri colleghi del resto d'Italia, attualmente stretta in questa tremenda morsa di maltempo, intervengono ovunque ci sia bisogno. Tra le miriadi di interventi di queste ultime ore sul nostro territorio, uno tra tanti, la caduta, a causa del forte vento, di alcune tegole dal tetto di palazzo Orsetti, la sede comunale di via Santa Giustina in centro storico. "Abbiamo diverse squadre impegnate contemporaneamente, e molti colleghi stanno svolgendo il doppio turno" - riferisce un vigile del fuoco che sta transennando l'ingresso dell'immobile. "Oramai gli interventi non si contano più. Ognuna delle nostre squadre ha una sua lista di chiamate già in coda". Il forte maltempo che sta imperversando sulla lucchesia si è forse risparmiato per quello che riguarda le forti piogge previste, ma di certo, almeno fino ad ora, non sembra placarsi per il forte vento. Alberi pericolanti, caduta rami, tegole, cornicioni e tralicci di telefono e luce, compongono le continue richieste di aiuto che continuamente pervengono al centralino del 115 di via Barbantini. Nessun ferito pare, fino ad ora, ma l'allerta resto alta come in tutto il resto del paese.