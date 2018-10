Mercato artigianale in piazza San Giusto

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 11 ottobre 2018, 09:57

Secondo le ricostruzioni, il tutto sarebbe scaturito da un rimprovero fatto dal conducente, su segnalazione degli altri presenti, ad una coppia rea di aver fatto salire sul sedile del bus i loro due cani di piccola taglia

giovedì, 11 ottobre 2018, 08:54

Dovrebbero concludersi a novembre i lavori della Geal in via di Tiglio, e questo renderà necessario un nuovo intervento sulla viabilità, ma per pochi giorni. È questa la principale novità emersa nell'incontro tra l'assessore al traffico Celestino Marchini e alcuni residenti del quartiere Arancio

mercoledì, 10 ottobre 2018, 16:02

Il documento rappresenta un'iniziativa politica forte per incentivare la valorizzazione dei territori e dei prodotti turistici omogenei, elevando la qualità del turismo e cercando di prolungare sia la stagione turistica che la presenze turistiche. Il Comune di Lucca sarà capofila dell'ambito della Piana di Lucca

mercoledì, 10 ottobre 2018, 16:00

Le somme raccolte saranno versate ad un magazzino di mangimi e articoli per cani di Cirò Marina che è stato indicato dalla Referente del Rifugio, Caterina Semeraro, dove, da sempre, la struttura si rifornisce per i propri cani

mercoledì, 10 ottobre 2018, 15:58

Per consentire l'operatività dei cantieri, sarà sospesa la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme dalle 15 di sabato 13 ottobre alle 5 di lunedì 15 ottobre. Tra le due località sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus "Via Autostrada A11" che non effettuerà fermate intermedie

mercoledì, 10 ottobre 2018, 15:43

Il presidente del Consiglio comunale, Francesco Battistini, mette a disposizione l'Ufficio della presidenza come luogo dove far incontrare tutti gli interessati