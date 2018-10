Muore dopo essere caduta dalle scale di casa

Altri articoli in Cronaca

sabato, 20 ottobre 2018, 16:05

Un uomo che stava raccogliendo le olive, questa mattina, è caduto dalla scala finendo rovinosamente a terra. Visti i traumi riportati, una volta sopraggiunto dai soccorsi, il ferito è apparso molto grave, anche se cosciente, tanto da essere trasportato all'ospedale di Cisanello dall'elisoccorso

sabato, 20 ottobre 2018, 10:43

L'amministrazione Tambellini non ferma il piano periferie e, per quanto possibile, andrà avanti, a partire dalla realizzazione dei tre progetti prioritari per il quartiere di San Vito. Centro civico nella sede dell'ex distretto in via Giorgini, nuovi impianti sportivi adiacenti alla scuola media "Chelini" e rifacimento dei locali della parrocchia

sabato, 20 ottobre 2018, 00:08

A Lucca c’è una donna, Paola Granucci, dalla determinazione impareggiabile, consigliere nel direttivo centro commerciale naturale, titolare dell’agenzia immobiliare Casamica in Chiasso Barletti e paladina delle zone in ombra del centro storico. In via dell'Arancio apre Mode Mignon bambini

venerdì, 19 ottobre 2018, 17:10

Intense settimane per i lavori stradali nel territorio comunale di Lucca, le buone condizioni meteo consentono di realizzare velocemente numerosi lavori di ripristino o rifacimento completo del manto stradale sia nel centro storico che nelle frazioni

venerdì, 19 ottobre 2018, 14:57

Riceviamo e pubblichiamo la mozione approvata all'unanimità dall'assemblea sindacale dei docenti e del personale ATA delle scuole "Carrara - Nottolini - Busdraghi" e "Machiavelli - Civitali - Paladini". Domani, sabato 20 ottobre, dalle ore 15, si terrà in piazza San Michele la manifestazione indetta da Cobas scuola, Flc Cgil, RSU...

venerdì, 19 ottobre 2018, 14:12

Sono aumentati i lucchesi che si rivolgono ogni giorno alla mensa e al dormitorio organizzati dalla Casa della Carità in via del Fosso. Lo ha affermato Diego Martini, che coordina il servizio, durante la seduta odierna della commissione sociale