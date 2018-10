Cronaca



Nazionale italiana cyberdefender: gli hacker buoni che si allenano all'IMT

mercoledì, 3 ottobre 2018, 23:03

di eliseo biancalana

Giovani in campo per la sicurezza informatica. È la nazionale italiana di cyberdefender, gli "hacker buoni" che rappresenteranno l'Italia ai campionati europei di sicurezza informatica (Ecsc) che si terranno a Londra dal 14 ottobre prossimo. La nazionale si sta allenando in questi giorni all'IMT Alti Studi Lucca, dove si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della squadra.

Il compito di formare la squadra italiana è stato affidato al Cini (Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica) dal Nucleo per la Sicurezza Cibernetica Nazionale costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), che opera a supporto del Presidente del Consiglio. I campionati europei si terranno nella capitale del Regno Unito dal 14 al 18 ottobre e sono promossi dalla Commissione Europea e dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti dell'informazione. La nazionale italiana è composta da cinque giovani di categoria junior (14-20 anni) e cinque di categoria senior (21-25 anni). All'IMT i giovani hanno seguito un programma di allenamento intensivo, che è iniziato domenica 30 settembre e che si concluderà giovedì 4 ottobre.

La conferenza stampa è stata moderata dal giornalista ed esperto di tematiche digitali Arturo di Corinto, che è responsabile comunicazione del laboratorio nazionale di cyber security del Cini. A fare gli onori di casa è stato il professor Rocco De Nicola, ordinario di informatica a IMT e esperto in linguaggi di programmazione e sistemi distribuiti, che ha spiegato che Lucca è stata scelta come luogo per l'allenamento perché si tratta di una città "accogliente". Il professor Paolo Prinetto, presidente del Cini, ha poi illustrato l'attività del Consorzio nell'ambito della diffusione delle tematiche della cyber-difesa, sottolineando le peculiarità dell'approccio italiano che punta sulla formazione dei giovani. Presenti anche gli amministratori delegati delle società sponsor della nazionale, Marco Ramilli (Yoroi srl) e Marco Castaldo (CSE Cybsec spa), che hanno espresso il loro sostegno ai ragazzi per i prossimi campionati. La squadra è allenata dai ricercatori Emilio Coppa e Marco Squarcina, che hanno lavorato soprattutto per far crescere lo spirito di gruppo tra i ragazzi, già di loro molto preparati sul piano tecnico. I coach si sono detti molto convinti delle qualità dei loro giovani, ricordando i successi ottenuti al "Def Con Ctf", importante competizione internazionale di sicurezza informatica. Antonio Varriale ha invece spiegato ai membri del team il rapporto tra cyber security e hardware.

Variegata la provenienza della squadra, i cui membri arrivano da diversi atenei della penisola. Rispondendo alle domande dei giornalisti, i giovani hanno dimostrato al tempo stesso competenza e simpatia. Unico neo, l'assenza di elementi femminili. Riguardo a questo aspetto, il Cini sta mettendo in campo delle iniziative per cercare di avvicinare più ragazze alle tematiche della cyber security.