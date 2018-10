Cronaca



Nora Spirale, convocato incontro in provincia

venerdì, 12 ottobre 2018, 11:28

Si terranno rispettivamente mercoledì 24 ottobre, alle 10 e alle 11, presso la sede della presienza della Provincia di Lucca, a Palazzo Ducale, gli incontri dell'Unità di crisi regionale sulle vertenze Conte of Florence e Nora (Spirale Group). A convocare gli incontri è il consigliere del presidente Rossi per il lavoro Gianfranco Simoncini a seguito della richiesta avanzata dal presidente della Provincia di Lucca.

Conte of Florence distribution spa, con sede ad Altopascio, è attualmente in esercizio provvisorio, occupa 177 lavoratori fra stabilimento di produzione e negozi in franchising. All'incontro, programmato per le 10 a Palazzo Ducale, parteciperanno, oltre a Simoncini e al personale dell'unità di crisi, tecnici della provincia di Lucca, comune di Altopascio e organizzazioni sindacali.

L'azienda Nora (Spirale Group), ha sede a Monsagrati, nel comune di Pescaglia e conta 42 dipendenti. Nei giorni scorsi i vertici del gruppo hanno manifestato la volontà di chiudere lo stabilimento. All'incontro, convocato per le 11, sempre a Palazzo Ducale, partecipano la provincia, il comune di Pescaglia e i sindacati.