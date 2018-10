Cronaca



Biotestamento, successo del convegno

lunedì, 22 ottobre 2018, 20:43

Alla presenza di un numeroso pubblico si è svolto nella sede lucchese di Confindustria Toscana Nord, a Palazzo Bernardini, il convegno sulle DAT: Disposizioni Anticipate di Trattamento, un insieme di normative, contenute nella Legge 22 Dic.2017 n.219 comunemente definite "Testamento Biologico" o "Biotestamento".

Queste regolamentano le volontà che una persona maggiorenne può esprimere in vista di una eventuale situazione futura di incapacità ad autodeterminarsi che potrà riguardarlo; le DAT riguardano le scelte in materia di accertamenti diagnostici, trattamenti sanitari, cure chemioterapiche e di altro genere, assistenza, ventilazione assistita, nutrizione artificiale, finanche alle volontà della persona in merito al trattamento "post-mortem".

I due relatori, il Prof. Francesco Paolo Luiso e il Dott. Umberto Paradossi, hanno illustrato i molteplici risvolti della legge rispettivamente dal punto di vista giuridico e medico; questo anche alla luce di recentissimi casi balzati alla ribalta delle cronache e che hanno visto medici condannati per reati gravissimi a seguito proprio del mancato rispetto delle volontà del paziente in merito ai trattamenti sanitari a cui non volevano essere sottoposti. Era presente all'incontro anche la presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca Avv. Maria Grazia Fontana che ha dato il pieno sostegno all'iniziativa intervenendo nel dibattito. Numerosissimi infatti sono stati i procuratori legali intervenuti, ma altrettanto numerosi i medici che hanno partecipato al dibattito al termine delle relazioni.

La legge recentissima sulle DAT è già stata attuata – tra l'altro - dal Comune di Lucca dove tali disposizioni vengono ricevute da un ufficiale di stato civile e regolarmente conservate in apposito archivio. Dall'inizio di questo mese, inoltre, la Regione Toscana ha istituito per i cittadini un apposito per il deposito delle DAT in via telematica. Tutte queste registrazioni non sono soggette ad alcuna imposta di registro o di bollo, quindi completamente gratuite.

Un argomento, quello trattato per merito del Lions Club Lucca Host e della sua Presidente, Avv. Maria Gloria Montinari, che si è confermato di estrema attualità ed importanza, con risvolti etici di vasta portata e che non mancherà di presentarsi prossimamente nel dibattito socio-politico-culturale a vari livelli.