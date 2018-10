Cronaca



Cosentino: "Ristoratore razzista? E' una non notizia"

giovedì, 25 ottobre 2018, 22:55

di aldo grandi

Cosentino, ma l'ha letto questa mattina il giornale?

Come tutte le mattine.

E l'ha colpita la notizia del suo collega tacciato di razzismo?

Più che altro mi ha colpito la non notizia.

Si parla di un suo collega, anche lui ristoratore, che ha un locale nella immediata periferia cittadina. Lo conosce?

Certo che lo conosco, è un locale storico dove si mangia cucina tradizionale lucchese ed è gestito da persone assolutamente perbene.

Il titolo in bella vista sulla prima pagina così recitava: Serve piatti lucchesi, non assume...

La interrompo. Non mi interessa assolutamente cosa dice il titolo del giornale. Dico solo che tutti noi siamo pieni di curriculum di persone di ogni colore, paese, religione che cercano in continuazione un posto di lavoro. Dobbiamo per forza fare delle scelte anche perché, in questi momenti, non è che di posti di lavoro ce ne abbiamo da buttar via. E' chiaro che ogni azienda, in ogni ruolo, vuole scegliere la persona che ritiene abbia le caratteristiche più idonee.

A lei non interesserà il titolo, ma il fatto è che il giornalista racconta la storia di una donna rumena che ritiene di essere stata discriminata perché il datore di lavoro non l'ha assunta nonostante il curriculum inviato.

Caro Grandi la giovane giornalista, pur essendo giovane, pare alquanto scaltra. E forse ha capito che utilizzando il tema del razzismo e della discriminazione c'era la possibilità di finire in prima pagina.

Scusi, ma lei la notizia dove la vede?

Appunto la notizia non c'è. Se il collega avesse detto alla signora che cercava il posto di lavoro di non ritenerla idonea senza toccare il tema della cittadinanza, sarebbe tutto finito lì. Invece aver spiegato in maniera semplice, chiara e tutt'altro che offensiva di preferire del personale che potesse avere maggiori conoscenze della cucina tradizionale lucchese, ha dato la possibilità all'autrice del pezzo di cavalcare l'onda.

Mi scusi ma perché il ristoratore deve giustificarsi per una scelta la cui liberalità dovrebbe essere, a nostro avviso, assoluta?

Questa domanda andrebbe fatta a chi ha scritto l'articolo. E non solo lo ha scritto, ma nell'articolo ha ritenuto opportuno mettere il nome del ristorante senza ponderare i rischi a cui ha esposto il collega.

Non le sembra di esagerare?

Ma si rende conto Grandi che se si girano tutti i ristoranti lucchesi e non solo, non si trova una cucina senza uno srilankese, senza un albanese? Alla fine toccherà a tutti assumere uno straniero per essere giustificati. Una sorta di quote rosa.

Cosentino ma lei, nel suo ristorante, quando assume che fa?

Mi affido al passaparola e cerco tra persone che conosco.

Da lei, agli Orti, tutti rigorosamente 'ariani'?

Macché. Ho tre albanesi e quattro cingalesi, ma che importa? Per noi sono sette persone scelte per le loro caratteristiche e le loro competenze al di là della loro provenienza.

Certo, il suo collega di Meati messo alla gogna in questo modo... Ma non esiste una associazione che vi raccoglie tutti, in grado di scendere in campo e tutelare la categoria?

Certo che esiste. Infatti, le sto parlando come sindacato ristoratori Fipe-Confcommercio.

E' stato l'unico, però, a mostrare un po' di solidarietà al collega.

No, oggi pomeriggio ho sentito il presidente Benedetto Stefani e abbiamo parlato anche di questo argomento.

Certo che lei, da ex consigliere comunale è stato, dopo le sue dimissioni, dirottato al Desco, magari per tenerla un po' sotto controllo. Invece non perde occasioni per energere dal suo sonno tutt'altro che profondo.

Ciò che dice non è esatto. In realtà non sono stato dirottato al Desco dopo le mie dimissioni, ma le mie dimissioni sono avvenute in quanto il mio ruolo nel Desco è stato ritenuto incompatibile con il ruolo di consigliere comunale. Inoltre, la mia nomina nel Desco, sarebbe potuta arrivare da più parti mentre è stata proprio Confcommercio che ha voluto che io fossi lì in sua rappresentanza. Questo dimnostra, semmai ce ne fosse bisogno, che non c'è poi, così questa voglia di mettermi da parte.