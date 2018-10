Nuovo percorso in asfalto natura fuori Porta Santa Maria: addio barriere architettoniche

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 25 ottobre 2018, 22:55

Quando Samuele Cosentino, professione ristoratore e vicepresidente Fipe Confcommercio, ha letto il presunto episodio di razzismo di un collega apparso su un quotidiano locale, non ha potuto esimersi dal commentarlo. A modo suo

giovedì, 25 ottobre 2018, 16:14

Un gruppo di studenti del collettivo del liceo artistico musicale Passaglia ha voluto manifestare questa mattina (25 ottobre) davanti alla sede di via Fillungo per far sentire la propria voce e far presente le problematiche della scuola

giovedì, 25 ottobre 2018, 14:49

Si tratta di tre italiani, provenienti da un'altra provincia, che sono stati muniti di foglio di via obbligatorio da Lucca per tre anni, e denunciati a piede libero per tentato furto

giovedì, 25 ottobre 2018, 12:20

Nella notte i ladri hanno infranto un finestrino di una Q5 in sosta. Dopo aver rotto il finestrino hanno smontato, sventrandolo, tutta la parte anteriore dell'auto che conteneva la strumentazione elettronica, tra cui il navigatore satellitare. I danni ammontano ad alcune migliaia di euro

mercoledì, 24 ottobre 2018, 22:25

Il 4 ottobre il nostro giornale pubblicò una lettera-denuncia a firma di un infermiere dell'ospedale San Luca con cui veniva segnalato il ritardo nella effettuazione di un intervento urologico: dai canonici 60 giorni a ben otto mesi

mercoledì, 24 ottobre 2018, 18:00

Si tratta di Gennaro Evidente, di 31 anni, residente a Napoli, arrestato ieri pomeriggio e condannato questa mattina alla pena patteggiata di un anno e dieci mesi di reclusione