Paladini, concluso lo spostamento nei prefabbricati a Campo di Marte

lunedì, 1 ottobre 2018, 19:27

di eliseo biancalana

Si è concluso oggi lo spostamento definitivo delle classi dell'ex liceo delle scienze umane Paladini nei moduli prefabbricati ospitati nel parcheggio dell'ex ospedale. "Stamani è andato tutto bene" ha commentato a La Gazzetta di Lucca la preside Iolanda Bocci (foto).

La parte del Campo di Marte adibita a uso scolastico comprende il parcheggio in via Gianni e la palazzina 7 (l'ex centro trasfusionale). Una recinzione provvede a separare gli spazi della scuola dal resto della struttura. "Abbiamo detto ai ragazzi e agli insegnanti che se notano cose da migliorare sia detto subito in maniera da poter rendere al meglio la loro permanenza nelle strutture – ha spiegato la dirigente –. Naturalmente noi dovremmo lavorare nella maniera migliore, indipendentemente dalla struttura in cui siamo, perché la scuola la facciamo noi. Sarà nostra cura personalizzare al massimo quegli ambienti, e ci vorrà un pochino di tempo". La dirigente dà una valutazione positiva dei prefabbricati, che ospitano 14 classi e 2 laboratori (sono 25 in tutto le classi del liceo). "Sono estremamente sicuri" ha detto la dirigente, sottolineando il fatto che dispongono di grandi finestre, corridoi ampi e di un'uscita di sicurezza che dà sull'esterno. Con la sistemazione dei prefabbricati a Campo di Marte è venuta meno la necessità per gli studenti di dividersi in doppi turni mattutini nelle strutture della palazzina numero 7, che ospita al piano terra le classi e al primo piano gli uffici della segreteria e i locali della presidenza.

"Speriamo che la permanenza sia la più breve possibile – ha affermato la dirigente al termine della nostra conversazione –. Ci teniamo a tornare presto nella nostra scuola".