Cronaca



Passaglia, in arrivo 120mila euro con la convenzione tra provincia e Fondazione Crl

giovedì, 11 ottobre 2018, 15:09

di eliseo biancalana

Pubblicato sull'albo pretorio della provincia di Lucca il decreto deliberativo che approva la convenzione tra Palazzo Ducale e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, relativa al contributo per ulteriori lavori di restauro della nuova sede del liceo artistico-musicale Passaglia, situata presso l'ex convento di Sant'Agostino.

La convenzione è presupposto per l'erogazione di un contributo di 120mila euro da parte dell'ente di San Micheletto. La provincia ha chiesto alla fondazione le risorse per il completamento dell'impianto antiincendio della nuova sede e per la ristrutturazione degli spazi, al fine di realizzare due nuove aule. La realizzazione del progetto è subordinata però al consenso della soprintendenza archeologia e belle arti.

"Il recupero e la fruizione del complesso storico monumentale costituisce un importante obiettivo dell'amministrazione provinciale di Lucca – è scritto nel decreto, che porta la firma del presidente Luca Menesini – anche al fine del mantenimento di licei a formazione umanitaria, artistica e scientifica interni alla città di Lucca".