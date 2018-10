Percorso Loges al San Luca, Luccasenzabarriere: “I fatti ci danno ragione”

Altri articoli in Cronaca

martedì, 16 ottobre 2018, 14:35

I lavori riguarderanno il completamento dei cablaggi, il sistema acustico, impianto raffrescamento, costruzione di una tribuna telescopica con poltrone, impianto audio-video, sedie e tendaggi

martedì, 16 ottobre 2018, 09:03

Un incendio si è sviluppato ieri sera poco dopo le 20 a Porcari, in una zona agricola di via Ciarpi, dove quattro automezzi dei vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti per domare le fiamme di un incendio avvenuto per cause ancora da accertare su alcuni manufatti in legno

lunedì, 15 ottobre 2018, 15:05

Buona partecipazione di associazioni di Lucca e Valle del Serchio all’incontro su Progetto di vita della persona disabile e “Dopo di Noi”, nel corso del quale il direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda USL Toscana nord ovest Laura Brizzi ha evidenziato le ultime importanti novità introdotte in questo ambito da una...

lunedì, 15 ottobre 2018, 14:00

Le tamponature provvisorie saranno rimosse e le pietre originali restaurate dopo la fine dei lavori di asfaltatura in via Vittorio Emanuele II

lunedì, 15 ottobre 2018, 12:55

Un pastore tedesco, segnalato da alcuni turisti mentre girovagava da solo nella centralissima piazza San Michele, nella circostanza affollata di visitatori, è stato recuperato dai carabinieri per poi essere restituito ai proprietari, una famiglia dimorante nella frazione Tassignano del comune di Capannori

sabato, 13 ottobre 2018, 18:49

Un successo per “4 zampe in villa”, l’evento organizzato dall’Associazione Culturale Salvemini questo pomeriggio a Villa Bottini, dedicato agli amici a quattro zampe e non solo