Pini pendenti in viale Cadorna: la protesta dei residenti

martedì, 9 ottobre 2018, 18:48

Alle 13 odierne, presso il carcere di Lucca, un detenuto di nazionalità marocchina in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti, all'improvviso e senza apparente motivo ha dato in escandescenze aggredendo l'agente di servizio che lo accompagnava

martedì, 9 ottobre 2018, 17:32

Ecco come si presenta, oggi pomeriggio, a mamme, bambini ed eventuali passanti, il parco giochi all'interno del complesso San Francesco tra accattoni e immondizia sparsa qua e là

martedì, 9 ottobre 2018, 17:06

La provincia di Lucca ha affidato a un esperto agronomo lo svolgimento di un servizio di valutazione della stabilità di circa 500 alberi posti lungo i tratti delle strade provinciali, in quanto presentano "evidenti anomalie" e possono costituire "un pericolo per l'incolumità pubblica".

martedì, 9 ottobre 2018, 12:57

Continua a crescere il numero dei dae in giro per Lucca, gli utili defibrillatori salvavita necessari in caso di arresto cardiaco, posizionati nei vari punti strategici della città

martedì, 9 ottobre 2018, 11:33

Da domani, mercoledì 10 ottobre, sono aperti i termini per la presentazione delle richieste on line relative al Bando 2019-2021 dedicato all’edilizia scolastica e attivato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per la realizzazione di progetti di ristrutturazione e di adeguamento delle scuole della provincia di Lucca

martedì, 9 ottobre 2018, 11:18

Alcune pattuglie della sezione volanti della questura hanno effettuato questa mattina una serie di controlli nella immediata periferia cittadina