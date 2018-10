Cronaca



Presentata l'esercitazione della Protezione Civile "Lucca 2018"

giovedì, 4 ottobre 2018, 14:42

di andrea salerno

Fare opera di prevenzione e informare correttamente i cittadini in caso di calamità naturali è di fondamentale importanza, perciò la protezione civile ha annunciato che verrà svolta una esercitazione denominata “Lucca 2018”. Tale evento interesserà, nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 ottobre, il Piaggione, alcune zone della Brancoleria e dell'Oltreserchio. Inoltre, nel corso della conferenza stampa, il responsabile di ANCI per la protezione civile, Paolo Masetti, ha presentato la nuova applicazione “Cittadino Informato” che consentirà ai toscani di essere costantemente aggiornati in caso di allerte sul territorio.

“Le esercitazioni dei prossimi giorni si svolgeranno in aree critiche del nostro territorio per testare il funzionamento della macchina di intervento del comune – ha spiegato Francesco Raspini, assessore alla protezione civile di Lucca -. Sarà simulata una frana in Brancoleria e delle situazioni di rischio idraulico a Piaggione, dove è predisposta un'evacuazione dei residenti ai piani terra, e nell'Oltreserchio, dove verrà evacuata una scuola media. Bisogna sottolineare l'importanza di queste prove perché consentono di insegnare alla cittadinanza come comportarsi in caso di emergenza. Venerdì sera a Santa Maria a Colle avrà luogo un incontro con gli abitanti e i genitori degli alunni della scuola interessata, per far chiarezza sul tema delle esercitazioni e sull'allerta meteo”. simulare

“Ci voleva qualche cosa per testare le risposte direttamente sul campo. Le esercitazioni si svolgeranno a partire dalla metà di venerdì pomeriggio sino a notte inoltrata, sabato invece, si partirà dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, momento in cui tutti i partecipanti si ritroveranno al foro boario per concludere le operazioni – ha affermato Andrea Sodi, responsabile dell'unità operativa protezione civile -”.

Dopodiché, hanno preso parola l'ispettore antincendio dei vigili del fuoco, Antonio Cerri ed il rappresentate dei volontari, Michele Benedetti. Entrambi hanno ribadito l'importanza di queste giornate per rendere i soccorsi efficaci. Cerri ha poi anticipato che i vigili del fuoco parteciperanno attivamente, insieme al 118, alle operazioni in Brancoleria, mentre sabato mattina osserveranno quelle nella frazione di Piaggione. In totale, saranno circa 100 i volontari che prenderanno parte alle simulazioni, a cui sono invitati a partecipare attivamente anche i cittadini.

Infine, l'ANCI, rappresentato da Paolo Maseti, ha presentato la nuova app “Cittadino Informato”, sviluppata e finanziata nell'ambito del progetto Interregg Transfrontaliero Marittimo Italia - Francia: “Informare correttamente è basilare per fare prevenzione. L'applicazione è stata sperimentata in 70 comuni e contiamo di renderla disponibile in tutto il territorio toscano in breve tempo. Con questo nuovo strumento si potrà consultare in tempo reale la situazione e i punti a rischio, con relative zone di attesa in cui recarsi in caso di pericolo. Inoltre, selezionando un comune preferito, è possibile ricevere delle notifiche in tempo reale sul proprio smartphone. Questa app andrà ad integrarsi con altri strumenti già in uso nei singoli comuni, con l'obiettivo di dare notizie chiare e affidabili ai cittadini”.

“Cittadino Informato” può essere scaricata gratuitamente su App Store e Google play.