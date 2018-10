Progetto "Scuola sicura": il cane "Cora" affianca i poliziotti

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 5 ottobre 2018, 21:44

Con la presentazione degli interventi sulla facciata e sul porticato della Cattedrale avvenuta il 13 Settembre, vigilia della Santa Croce, si possono considerare conclusi i lavori di restauro iniziati nel 1995. Finalmente è possibile quindi ricavare all'interno della cattedrale uno spazio riservato esclusivamente alla preghiera

venerdì, 5 ottobre 2018, 17:32

Due sono stati denunciati per occupazione abusiva di immobile. Un terzo soggetto, invece, è stato denunciato per inosservanza del foglio di via essendo stato sorpreso dai poliziotti mentre si aggirava nel centro urbano di Lucca

venerdì, 5 ottobre 2018, 17:26

L'uomo aveva proposto a un gioielliere di via Fillungo di scambiare delle catenine con un orologio, ma il commerciante, temendo una truffa, ha prima temporeggiato, poi lo ha invitato a tornare e, nel frattempo, ha chiamato il 113 fornendo una descrizione dettagliata dell'uomo

venerdì, 5 ottobre 2018, 16:24

A parlare è Maria Nuti, amministratrice della pagina Facebook “Genitori H per sostegno” che si fa portavoce di un'amica, e di tutte le persone che hanno figli con disabilità motorie e che non possono raggiungere facilmente il primo e secondo piano della palazzina dell'ex ospedale

venerdì, 5 ottobre 2018, 12:31

Ripartiranno a breve i cantieri che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord sta realizzando per la riqualificazione e la messa in sicurezza del Pubblico Condotto lucchese: una delle arterie idrauliche più importanti e maestose del nostro territorio, da secoli intrinsecamente legata allo sviluppo economico e sociale della città, nonché...

venerdì, 5 ottobre 2018, 12:10

Scatterà da lunedì 8 ottobre l'implementazione del servizio di trasporto agli impianti sportivi per gli studenti degli istituti scolastici del centro storico sprovvisti di palestra con esclusione dell'Istituto professionale Giorgi e dell'Istituto Civitali per i quali il servizio partirà rispettivamente il 15 e il 22 ottobre a causa di una...