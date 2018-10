Cronaca



Rfi, linea Firenze – Pistoia – Viareggio: proseguono i lavori per il raddoppio tra Pistoia e Montecatini

mercoledì, 10 ottobre 2018, 15:58

Proseguono, nel rispetto dei tempi previsti, i lavori del primo lotto per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio.

Per consentire l'operatività dei cantieri, sarà sospesa la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme dalle 15 di sabato 13 ottobre alle 5 di lunedì 15 ottobre. Tra le due località sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus "Via Autostrada A11" che non effettuerà fermate intermedie.

Nello specifico prosegue la realizzazione di diversi tratti di binario, in affiancamento all'attuale, e delle opere propedeutiche all'eliminazione dei passaggi a livello, la costruzione della galleria Serravalle e delle spalle e pile dei nuovi ponti ferroviari sui fiumi Nievole ed Ombrone.

Nel corso del 2018 sono in programma ulteriori interruzioni nei fine settimana 10/12 novembre e 1/3 dicembre.

I sistemi di vendita di Trenitalia sono aggiornati con l'offerta di trasporto prevista.