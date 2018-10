Ripulita l'area verde intorno al Tempietto di Nottolini

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 12 ottobre 2018, 15:49

Sono 18 le piazze dei comuni toscani dove tutto è pronto per dare spazio all'edizione 2018 di "Io non Rischio", la manifestazione coordinata dal Dipartimento di Protezione Civile che si svolgerà domani

venerdì, 12 ottobre 2018, 14:59

La provincia di Lucca ha approvato il piano definitivo per la riqualificazione e il miglioramento energetico della copertura, la sostituzione della controsoffitta al primo piano e l'adeguamento funzionale delle camerate di servizio della caserma dei vigili del fuoco di Lucca. Il valore economico dell'intervento ammonta a 450mila euro

venerdì, 12 ottobre 2018, 14:48

La polstrada si è accorta del pulsante e ha ritirato la patente all'uomo, gli ha tolto 10 punti e gli ha sequestrato tutto il marchingegno, sanzionandolo con una multa di quasi 2 mila euro

venerdì, 12 ottobre 2018, 14:08

Ha suscitato una certa apprensione in città la notizia del ritrovamento di un piccolo frammento di calcare sul selciato della chiesa di San Maria Bianca. Da ieri sono in corso accertamenti sulla facciata della chiesa e la prossima settimana sarà fatto un controllo anche alla chiesa di San Michele in...

venerdì, 12 ottobre 2018, 13:49

Domenica 14 ottobre, dalle 8 alle 20, torna l'appuntamento tradizionale con il Mercato Straordinario di S. Anna – Viale Puccini, in collaborazione con il Comune di Lucca, Confesercenti Toscana Nord e Confcommercio Lucca e Massa Carrara

venerdì, 12 ottobre 2018, 13:00

Da tre anni a Lucca Artebambini e Unicef hanno portato il gioco dei diritti nelle scuole. Venti scuole, più di cento classi, tremila e più bambini hanno affermato, vissuto, sentito il diritto all’ identità, il diritto alla cittadinanza, il diritto al gioco e da questo anno il diritto alla creatività...