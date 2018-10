Santa Gemma, il santuario smentisce le "leggende" sull'urna

Altri articoli in Cronaca

martedì, 23 ottobre 2018, 23:19

In seguito al giudizio per direttissima celebrato stamattina, è stata condannata ad un anno e 7 mesi e sottoposta agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, nel comune di Montecatini, dove risiede. Nei confronti della rapinatrice il questore ha emesso un foglio di via dal comune di Lucca della durata di...

martedì, 23 ottobre 2018, 19:36

In questo momento di grande preoccupazione per i lavoratori della Nora-Spirale di Monsagrati, la Chiesa di Lucca si fa vicina a loro e alle loro famiglie, come alle istituzioni civili e a tutti coloro che si stanno adoperando per evitare il peggio

martedì, 23 ottobre 2018, 08:53

Tommy, tre anni, segugio maschio taglia media, molto buono e affettuoso. Va d'accordo con gli altri cani, sia maschi che femmine. Fa volentieri lunghe passeggiate. Ceduto al rifugio S.O.S. Animali e Ambiente perché inadatto alla caccia, cerca una famiglia che lo tratti come un suo componente e non come un...

lunedì, 22 ottobre 2018, 20:43

Alla presenza di un numeroso pubblico si è svolto nella sede lucchese di Confindustria Toscana Nord, a Palazzo Bernardini, il convegno sulle DAT: Disposizioni Anticipate di Trattamento, un insieme di normative, contenute nella Legge 22 Dic.2017 n.219 comunemente definite "Testamento Biologico" o "Biotestamento"

lunedì, 22 ottobre 2018, 18:50

Un uomo abitante ad Altopascio, Andrea Piattelli, è stato arrestato dai carabinieri del Norm di Lucca nella giornata di ieri per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale all'interno degli ex Vivai Testi

lunedì, 22 ottobre 2018, 17:20

Presentati questa mattina gli interventi di riqualificazione della facciata e delle aree esterne della scuola Secondaria di primo grado "M. Buonarroti " di Ponte a Moriano