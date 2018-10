Cronaca



Sbanda con l'auto e finisce contro il contatore del gas

mercoledì, 31 ottobre 2018, 12:33

Incidente stradale questa mattina in via del Tanaro a Picciorana, dove una Yaris guidata da una signora cinquantenne è improvvisamente sbandata per poi finire contro il muro di un'abitazione impattando contro il contatore del gas della casa. Allertati i soccorsi, è intervenuta l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Lucca per prestare le cure alla signora per poi trasportarla comunque cosciente in codice giallo all'ospedale San Luca. Intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona da eventuali fughe di gas dal contatore andato distrutto.