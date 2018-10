Si introduce dentro lo spogliatoio del campo sportivo di Mugnano per fare una doccia: denunciato un 19enne

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 10 ottobre 2018, 15:58

Per consentire l'operatività dei cantieri, sarà sospesa la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme dalle 15 di sabato 13 ottobre alle 5 di lunedì 15 ottobre. Tra le due località sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus "Via Autostrada A11" che non effettuerà fermate intermedie

mercoledì, 10 ottobre 2018, 15:43

Il presidente del Consiglio comunale, Francesco Battistini, mette a disposizione l'Ufficio della presidenza come luogo dove far incontrare tutti gli interessati

mercoledì, 10 ottobre 2018, 14:59

Il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si riuniscono nuovamente per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese

mercoledì, 10 ottobre 2018, 14:57

Alle 12.33 di oggi è stato emesso dal centro funzionale di monitoraggio meteo della regione Toscana un avviso di criticità che prevede allerta gialla per forti temporali e rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore su tutte zone della fascia costiera toscana dalle ore 00.00 fino alle ore 23,59 di...

martedì, 9 ottobre 2018, 18:48

Alle 13 odierne, presso il carcere di Lucca, un detenuto di nazionalità marocchina in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti, all'improvviso e senza apparente motivo ha dato in escandescenze aggredendo l'agente di servizio che lo accompagnava

martedì, 9 ottobre 2018, 17:32

Ecco come si presenta, oggi pomeriggio, a mamme, bambini ed eventuali passanti, il parco giochi all'interno del complesso San Francesco tra accattoni e immondizia sparsa qua e là