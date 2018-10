Cronaca



Si introduce nello spogliatoio del campo sportivo di Mugnano per fare una doccia: denunciato un 19enne

mercoledì, 10 ottobre 2018, 14:52

E' accaduto domenica. Gli agenti delle volanti della questura hanno denunciato un giovane per inosservanza del foglio di via, ricettazione ed invasione di edifici. Il giovane, un italiano di 19 anni senza fissa dimora, è stato sorpreso negli spogliatoi di un impianto sportivo di Mugnano mentre faceva la doccia. L’impianto era chiuso e il soggetto, giunto in bici, ha scavalcato la recinzione per accedere ai locali. Un cittadino ha visto la scena e allertato il 113. Quando la volante è arrivata, l’italiano si è giustificato dicendo che aveva bisogno di una doccia. La bicicletta trovata in sua disponibilità è poi risultata rubata. Grazie alla memoria di un noto rivenditore di biciclette di Lucca, gli operatori della volante sono risaliti al proprietario a cui la bici era stata sottratta pochi giorni prima e a cui è stata restituita.

Inoltre ieri, sono stati effettuati nuovi controlli straordinari del territorio mirati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, operati dall’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura con la collaborazione del reparto prevenzione crimine di Firenze, della polizia amministrativa e sociale della questura e dell’ufficio immigrazione. Passati al setaccio anche alcuni bar e sale scommesse. Nel complesso sono stati controllati 80 soggetti, di cui circa 30 con precedenti di polizia, mentre la squadra di polizia amministrativa e sociale sta valutando la posizione di alcuni dei bar controllati.