Sola e con due figli fa domanda per la casa popolare: la ottiene, ma solo se paga i lavori di ristrutturazione

domenica, 7 ottobre 2018, 11:17

di annalisa ercolini

Il patrimonio abitativo gestito da Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) di Lucca, nel gennaio del 2018, si aggira intorno ai 1060 alloggi circa. Le case a chi spettano? All’assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dai Comuni. Addentrarsi in questo immenso rompicapo composto da articoli e sotto articoli, con requisiti stabiliti da tabelle A e forse B, diventa un’impresa titanica.

La Gazzetta di Lucca ha ricevuto la rimostranza di una signora che ha partecipato regolarmente all’assegnazione e dopo una lunga attesa e vari rimandi di responsabilità ci ha contattato perché ancora non le hanno fornito l’abitazione.

“Sono Stefania Finocchiaro, assegnataria di una casa dal 2018, ma la domanda l’ho presentata nel 2015, ho fatto richiesta di restare a Pontetetto e sono sette mesi che sto aspettando che mi consegnino l’abitazione. Non lo fanno perché mi dicono che non hanno i soldi per accomodarla. Non posso permettermi di pagare più di 500 euro di affitto al mese, ho due figli a carico.”

Stefania è particolarmente agguerrita oltre che stanca dei continui rimandi: “E poi è tutto un discorso di maleducazione e di burocrazia, – sottolinea la signora Finocchiaro – si girano talmente tanto la frittata che per prendere un appuntamento con il Comune e parlare con qualcuno che mi aiuti, ho scomodato anche un onorevole. Li ho minacciati che andavo dal Prefetto e alla Procura perché non è possibile, è passato troppo tempo.”

Stefania lavora in provincia come impiegata e percepisce 1.100 euro al mese: “Le difficoltà ci sono, lo stipendio se ne va in fretta, paghi l’affitto, due figli da crescere, le bollette. E’ da diversi anni che faccio la domanda per la casa, ma non c’ero mai rientrata, quest’anno ce l’ho fatta. Ma sono subentrati i problemi. Volevo una casina con almeno tre camere da letto perché io dormo in una stanza composta da ingresso, cucina e diciamo sala. Altrimenti se non era possibile una camera, almeno una saletta con porta. Invece la legge dice che io non ho diritto perché il mio nucleo familiare è composto da tre persone e quindi mi toccano due camere da letto.”

I figli della signora Finocchiaro sono abbastanza grandi per avere un po' di privacy in camera, ma non sono ancora inseriti nel mondo del lavoro tanto che non hanno sufficiente autonomia per andare a vivere da soli.

“Mi hanno fatto vedere una casina con dei lavori che dovevo fare io, ma non posso permettermi un affitto figurati delle ristrutturazioni da svolgere. Dopo un tira e molla, riesco ad avere l’assegnazione della casa e mi dicono che ci sono lavori da fare, ma se ne occupa l’Erp, quindi passerà del tempo prima che me la consegnino. Ok, penso. L’Erp, rimette a posto l’abitazione, poi ti consegna la casa e tu paghi il canone a loro. Però passa il tempo e non ti danno risposte. Ho parlato con la coordinatrice dell’area l’ingegner Cardone, la quale ha riferito che non hanno soldi, aspettano quelli finanziati dalla Regione non si sa quando fanno queste case. Comunque non sono l’unica in questo stato. Ho anche inviato due email al dottor Bertoncini. Ma dico: non assegnate le case se prima non le avete aggiustate. Insomma fanno a scarica barile.”

Concludendo, secondo Stefania fra la metratura che non compete al suo nucleo familiare e fra i tempi burocratici, lei la casa non ce l’ha ancora.

“Io non ho mai preso assegni familiari, ho seguito tutte le pratiche di legge. Ho fatto anche una proposta all’Erp: nell’appartamento nel quale abito ora, potrei pagare con affitto agevolato, intanto loro ne aggiustano un’altra. Non posso attendere anni che arrivino i finanziamenti, nel frattempo io pago l’affitto e il condominio, non ce la faccio. Entro la fine del 2018 voglio la casa.”