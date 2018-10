Sorpreso negli ex Vivai Testi durante l'incendio, colpisce un carabiniere: arrestato

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 22 ottobre 2018, 20:43

Alla presenza di un numeroso pubblico si è svolto nella sede lucchese di Confindustria Toscana Nord, a Palazzo Bernardini, il convegno sulle DAT: Disposizioni Anticipate di Trattamento, un insieme di normative, contenute nella Legge 22 Dic.2017 n.219 comunemente definite "Testamento Biologico" o "Biotestamento"

lunedì, 22 ottobre 2018, 17:20

Presentati questa mattina gli interventi di riqualificazione della facciata e delle aree esterne della scuola Secondaria di primo grado "M. Buonarroti " di Ponte a Moriano

lunedì, 22 ottobre 2018, 17:03

Non c'è pace per le scuole lucchesi. Dopo la vicenda del complesso San Nicolao in centro storico, un'altra scuola è stata oggi chiusa per motivi legati alla sicurezza dell'edificio. È la scuola materna privata Sacro Cuore di Picciorana, di proprietà della parrocchia e gestita dalla cooperativa Giovanni Paolo II.

lunedì, 22 ottobre 2018, 15:35

La donna si trovava all'interno di un negozio del centro città quando ha tentato di rubare un portafogli dalla borsa di una signora. La vittima, accortasi del tentativo di furto, ha iniziato ad urlare. La donna ha provato a scappare, ma è stata bloccata da una commessa; la bulgara per...

lunedì, 22 ottobre 2018, 14:00

Anpana Onlus si è subito prodigata per aiutare il Rifugio ideando, a livello nazionale, l'Operazione "Insieme per Argo" per raccogliere, in accordo con la responsabile del Rifugio, cibo secco e/o umido per gli animali

lunedì, 22 ottobre 2018, 12:54

Prolungato fino alle ore 10 di domani, martedì 23 ottobre, il codice giallo per vento sulla Toscana centrale. Lo comunica la Sala operativa unica della Protezione civile regionale che ha emesso lo stato di vigilanza a causa delle forti raffiche di Grecale (da nord-est) favorite da un'area di alta pressione...