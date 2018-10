Cronaca



Studenti e docenti in strada contro la Provincia

sabato, 20 ottobre 2018, 22:19

di annalisa ercolini

Un corteo di 250 persone indetto da Cobas scuola e Flc Cgil, è partito oggi pomeriggio da Piazza San Michele percorrendo le vie della città fino ad arrivare in piazza del Giglio dove la manifestazione si è conclusa. Studenti ed insegnanti, comitati di solidarietà e per la difesa della scuola pubblica statale composti da docenti provenienti dalla Versilia e da Pisa, hanno percorso le strade cittadine sorreggendo cartelli con scritte rappresentative di una situazione divenuta ormai insostenibile: “Classi + laboratori x la scuola NO rotazioni”. “Docenti Itc F. Carrara: Containers a due passi dalle mura, nuovi elementi di arredo urbano crescono” e ancora “La nostra rabbia ricade sul vostro silenzio”, “Dateci le nostre aule.”

Il presidio riguarda gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto Paladini - Civitali che dopo il trasferimento all’Itc Carrara e nei containers al Campo di Marte sono costretti a continui cambi di classe poiché mancano almeno 8 aule. Durante il percorso alcuni insegnanti confidano: “Effettivamente mancano delle aule. Io – sottolinea la docente che non desidera rivelare né il proprio nome né la materia di ruolo – insegno in uno di questi moduli lì al Carrara, in una prima, in una seconda e in una quinta e quando c’è stata la pioggia abbiamo avuto i primi problemi. Speriamo riescano a fare i lavori prima possibile perché così non arriviamo alla fine dell’anno.”

Si aggrega una mamma infuriata che rivela: “Non mi sembra molto corretto come è stato trattato il Paladini-Civitali e il Carrara. I ragazzi accettano tranquillamente poiché nei limiti del possibile vengono svolte le lezioni. Però, anche se mio figlio non è nel prefabbricato ugualmente si deve continuamente spostare.”

Nel corteo c’è Debora Bernicchi, Presidente del Consiglio di istituto del Carrara: “Eravamo una scuola con classi e aule. Dopo l’arrivo dei ragazzi del Civitali, che abbiamo accolto volentierissimo, le aule sono diminuite, il problema adesso è che di 23 classi ci siamo dovuti arrabattare. Al momento ne possediamo 13. Quello che protestiamo alla Provincia è l’aver inserito il Civitali al Carrara senza una valutazione adeguata, perché non ci sono sufficienti aule per entrambe le scuole.”

In effetti, ogni mattina per il primo mese i ragazzi dovevano leggere su un tabellone l’assegnazione della classe. I più penalizzati da questa rotazione delle aule sono stati gli alunni del primo anno, comprensibilmente smarriti in una scuola tutta nuova rispetto invece ai colleghi di 18 anni indubbiamente più scaltri e ormai veterani delle mura scolastiche.

Antonio Mercuri, segretario Flc CGIL aveva ribadito al congresso provinciale indetto dalla CGIL numeri sconcertanti riguardo alla mancanza di docenti di materie fondamentali, rispetto alla situazione del Civitali oltre al disagio della rotazione si aggiunge l’insufficienza dei professori: “Nella Provincia mancano 2000 insegnanti di materie importantissime come Italiano, Matematica e Chimica a causa di un’inefficace programmazione. Questi posti sono stati occupati da precari di 3 fascia. Riguardo al Civitali c’è anche questo ulteriore impiccio, la mancanza di docenti.”

In sostanza un disagio nel disagio.

Rincara la dose Rino Capasso, il quale conduce il corteo: “La Scuola è una competenza che non spetta alla Provincia. Il Presidente Menesini ci impone le rotazioni, ci sottrae delle aule facendo lezioni nei laboratori è un atto sostanzialmente non democratico. Tutto questo ci hanno detto è un’emergenza, un’emergenza dura 3 mesi non può durare 3 anni. Dopo diventa normalità e non è possibile fare lezioni così per 3 anni. Tante promesse finite in un nulla di fatto, come la palestra che dovevano consegnarci a settembre del 2017 e ancora non abbiamo visto niente. Quello che chiediamo è il minino per fare scuola in un paese civile. Un numero di aule pari al numero delle classi, più i laboratori per il Civitali, il Carrara e il Paladini.”

Il corteo si è svolto regolarmente scortato dalla forze dell’ordine: Polizia e Carabinieri.