Tante domande agli esperti all’incontro sui vaccini come scelta informata e consapevole

sabato, 6 ottobre 2018, 15:02

Si è svolto nel complesso di San Francesco il congresso della sezione regionale toscana dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri sul tema “La nuova Pneumologia toscana fra ospedale e territorio”

sabato, 6 ottobre 2018, 14:57

Grande partecipazione al convegno sul tema “Il linfedema in oncologia: i tempi della riabilitazione” che si è svolto oggi nella sala Piera Sesti dell’ospedale San Luca di Lucca, con l’organizzazione in particolare della struttura recupero e rieducazione funzionale dell’ambito territoriale di Lucca

sabato, 6 ottobre 2018, 14:27

“Mafalda tour: la scuola che promuove benessere”, “L’amicizia è una mente in due corpi”. Sono alcuni degli striscioni esposti dagli studenti nel corteo festoso che si è snodato oggi nel centro di Lucca, nell’ambito dell’iniziativa “Scuole in movimento”

venerdì, 5 ottobre 2018, 21:44

Con la presentazione degli interventi sulla facciata e sul porticato della Cattedrale avvenuta il 13 Settembre, vigilia della Santa Croce, si possono considerare conclusi i lavori di restauro iniziati nel 1995. Finalmente è possibile quindi ricavare all'interno della cattedrale uno spazio riservato esclusivamente alla preghiera

venerdì, 5 ottobre 2018, 17:36

Nel cortile di una delle scuole controllate sono stati rinvenuti una canna di marjuana, del peso di 1,18 grammi, e un pezzettino di hashish del peso di 0,78 grammi

venerdì, 5 ottobre 2018, 17:32

Due sono stati denunciati per occupazione abusiva di immobile. Un terzo soggetto, invece, è stato denunciato per inosservanza del foglio di via essendo stato sorpreso dai poliziotti mentre si aggirava nel centro urbano di Lucca