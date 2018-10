Cronaca



Tenucci, commercianti contenti: "Era ora"

sabato, 13 ottobre 2018, 16:58

di Barbara Ghiselli

Un coro unanime quello dei commercianti intervistati da “La Gazzetta di Lucca” in merito alla riapertura (avvenuta oggi) del negozio Tenucci: soddisfazione e contentezza perchè una storica attività torna in via Fillungo, una festa per tutta la città.

“E' una notizia bellissima, – ha dichiarato il presidente della Confcommercio di Lucca e Massa Carrara Ademaro Cordoni – visto che il Tenucci è uno dei negozi più rappresentativi di via Fillungo,

un vero e proprio punto di riferimento. Sia come presidente che come commerciante festeggio dunque la riapertura del negozio”.

Dello stesso parere Alessandro Innocenti dell'omonimo negozio di via Santa Croce che ha commentato così: “Sono contentissimo perchè alla lunga la verità è venuta fuori e finalmente Tenucci, persona splendida come tutta la sua famiglia, può riprendere la sua storica attività, un vero e proprio fiore all'occhiello per la nostra città”.

Anche Stefano Vinci del negozio “Pesi e Vinci” in piazza Bernardini ha espresso soddisfazione per la riapertura del negozio di via Fillungo, sottolineando la correttezza e la stima per Tenucci e la sua famiglia.

“Finalmente una vetrina della tradizione che riapre – ha affermato Adriana Aliperti dell'oreficeria Carli – e dà luce sempre più a via Fillungo. Siamo veramente felici per questa notizia e anzi ci auguriamo che presto possa accadere lo stesso con il Caffè Di Simo”.

“Era l'ora! - ha esclamato Simone Biondi, uno dei titolari del Moka Bar – Meno male! Dopo tutto quello che hanno fatto passare ingiustamente alla famiglia Tenucci, finalmente la verità è venuta a galla e una storica attività torna finalmente, grazie ai suoi proprietari, a dar ancor più prestigio alla città”.

Anche dall'ottica Talini, Deana Righetto, facendosi portavoce del pensiero di tutta la famiglia Talini ha espresso gioia e soddisfazione per la riapertura di un negozio bellissimo e della tradizione come quello del Tenucci. “La famiglia Tenucci – ha aggiunto Righetto – è composta da persone splendide, con cui abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto e quindi la notizia della riapertura della loro attività ci fa veramente molto piacere”.