Tenucci, il grande giorno è arrivato

sabato, 13 ottobre 2018, 12:30

di annalisa ercolini

Stamattina alle ore 9.45, senza clamori, il negozio Tenucci ha alzato “l’herse” la saracinesca dopo un periodo di inattività. Sul bancone campeggia un corno dorato per allontanare la sorte avversa e l’invidia. Nessuna fila di lucchesi soltanto la visita degli amici, quelli che in ogni caso non ti abbandonano mai, alcuni si sono presentati con l’eleganza di un dono come tradizione in un negozio raffinato come quello del Tenucci.

“Oggi - ha esordito Tenucci - riparte quest’avventura con tutta la storia che c’è stata. Vorrei ringraziare Aldo che ci ha dato una mano e un conforto.”

Da parte della città cosa ha ricevuto: sostegno, indifferenza?

“Sostegno da tante persone che non conoscevo bene. Addirittura mi fermavano e mi davano coraggio. E’ stato molto importante.”

I suoi capi eleganti rappresentano una qualità ben precisa nel negozio?

“Certamente. Grazie a Eddi Monetti e Paolo Del Debbio siamo potuti ripartire. L’abbigliamento è di qualità, una linea classica con rivisitazioni moderne. Si unisce il classico all’attuale.”

Nel negozio troviamo Tiziana, qualcosa di più di una semplice commessa piuttosto un sostegno e un pilastro effervescente nel negozio.

“Dopo più di 22 anni nell’alta moda milanese sono approdata a Lucca per amore. Mi sono presentata qui e devo ringrazio la signora Carla se oggi lavoro nel negozio. Sono una venditrice vecchio stampo. Il capo che offriamo è rivisitato e curato nei dettagli. Questo è il vecchio negozio che ti abbraccia, dove si arriva e si viene coccolati.”

Nella foto: Umberto Tenucci accanto a una delle orchidee ricevute questa mattina