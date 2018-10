Cronaca



Trovato in possesso di oltre un chilo di droga: arrestato 28enne lucchese

mercoledì, 31 ottobre 2018, 18:27

I carabinieri del comando provinciale di Lucca, ieri pomeriggio, hanno arrestato Alberto D., 28enne del luogo, con l’accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari insospettiti dalla guida del giovane che si trovava sulla propria autovettura nell’immediata periferia della città lo hanno fermato. Appena aperto lo sportello, però, i carabinieri hanno avvertito un forte odore del tutto simile a quello prodotto da sostanza stupefacente e, pertanto, hanno perquisito l’auto, rinvenendo sotto il sedile una grossa busta al cui interno era custodito oltre un chilogrammo di marijuana che, al successivo esame narcotest, è risultata positiva sia al THC che all’eroina e che si sta diffondendo assai rapidamente tra i giovani provocando tra l’altro forte amnesia.

Pertanto è stata perquisita anche l’abitazione del giovane, dove sono stati trovati ulteriori 40 grammi circa di cocaina, hashish e di analoga sostanza, due bilance di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 500 euro in banconote di vario taglio, il tutto sottoposto a sequestro in quanto ritenuto provento dell’attività illecita.

Il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del processo per direttissima fissato per questa mattina al termine della direttissima odierna, il processo è stato rinviato al 13 novembre ed il soggetto è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.