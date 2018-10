Truffa del Rolex: arrestato con documenti e assegno falsi

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 24 ottobre 2018, 22:25

Il 4 ottobre il nostro giornale pubblicò una lettera-denuncia a firma di un infermiere dell'ospedale San Luca con cui veniva segnalato il ritardo nella effettuazione di un intervento urologico: dai canonici 60 giorni a ben otto mesi

mercoledì, 24 ottobre 2018, 14:30

Adeguamenti progettuali, scavi archeologici non previsti dal cronoprogramma iniziale e ritardi imputabili all'impresa hanno determinato la concessione da parte della direzione dei lavori di ulteriori 175 giorni, l'amministrazione segue attentamente la realizzazione dell'ultima fase delle opere

mercoledì, 24 ottobre 2018, 12:14

Un pachistano di 28 anni è stato condotto d’urgenza dalla Polizia Stradale di Firenze presso l’ospedale di Careggi poiché, al fine di superare i quiz per la patente, si era infilato un auricolare nell’orecchio per ricevere le risposte esatte, ma al termine della prova l’apparecchio gli è rimasto incastrato dentro

mercoledì, 24 ottobre 2018, 10:08

È stato proclamato uno sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici, compreso quello sanitario, da parte delle associazioni sindacali CUB, SGB, SI COBAS, USI, USI-AIT e SLAI COBAS per l’intera giornata di venerdì 26 ottobre

mercoledì, 24 ottobre 2018, 09:47

Un cittadino albanese di 40 anni, abitante con la famiglia nella città di Lucca, è stato tratto in arresto dai carabinieri per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nell’ambito della stessa operazione, la moglie, connazionale, di 35 anni, è invece indagata in stato di libertà per il reato di...

martedì, 23 ottobre 2018, 23:19

In seguito al giudizio per direttissima celebrato stamattina, è stata condannata ad un anno e 7 mesi e sottoposta agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, nel comune di Montecatini, dove risiede. Nei confronti della rapinatrice il questore ha emesso un foglio di via dal comune di Lucca della durata di...