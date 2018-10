Cronaca



Un sogno di nome Paola: rivitalizzare Chiasso Barletti e il centro storico

sabato, 20 ottobre 2018, 00:08

di annalisa ercolini

A Lucca c’è una signora dalla determinazione impareggiabile, consigliere nel direttivo centro commerciale naturale, titolare dell’agenzia immobiliare Casamia in Chiasso Barletti e paladina delle zone in ombra del centro storico: si chiama Paola Granucci.

Paola, amante della sua città cura l’affitto dei fondi che si affacciano proprio nell’ultima viuzza medievale di Lucca, Chiasso Barletti. Dopo il definitivo spopolamento della strada oggi si può parla di riqualificazione: “Lasciamo in un cassetto il passato. – Sostiene Granucci - mi sono esposta in prima persona per il rilancio della via, alla quale sono legata perché sono 23 anni che sono lì e ho vissuto le varie vicissitudini.”

Il punto focale della vicenda è la lotta di Granucci al fine di ridurre gli importi di locazione dei 10 fondi presenti nella via, proprio per incentivare le attività a stabilizzarsi lì nel cuore della città, evitando che la strada andasse a morire. “Ci sono 5 fondi attivi – sostiene Paola – gli affitti partono da €650 fino ad arrivare a un massimo di €1500, con superfici da 20 fino a 80 metri quadrati. I prezzi erano equiparati alla vicina via Fillungo però erano troppo onerosi.”

“Piano, piano, i primi risultati si cominciano a vedere – ribadisce la Granucci.” Difatti, ieri c’è stata l’inaugurazione di Chocolat, inoltre hanno scommesso Fat Mama, negozio vintage gestito da due ragazzi giovanissimi e il marchio danese Pandora che ha due vetrine su via Chiasso Barletti.

“Poi ci sarà un progetto per il Natale, portando i mercatini nei fondi così da creare una via natalizia.” La filosofia della Granucci è riportare il centro storico laddove possibile alle attività dei lucchesi. La paladina delle zone d’ombra non si è fermata qui, poiché è riuscita a trovare un fondo in via dell’Arancio per Mode Mignon bambini, proprio dov’era la sede del Tenucci donna. “Quella zona risplenderà sicuramente con quel negozio, – ribadisce Paola – fino ad ora sono stata dietro le quinte, penso che sia arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e agire.”

L’intento è quello di poter illuminare altre zone afflitte dalla mancanza di negozi: “Le attività cercano via Fillungo mentre io penso alle zone vicine tutte valide.”

Nella foto: Paola Granucci con il marito Natale Mancini