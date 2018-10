Cronaca



Varato il CPIA di Lucca: un'occasione di formazione per gli adulti

mercoledì, 3 ottobre 2018, 12:50

di andrea salerno

L'istruzione è un elemento essenziale per la crescita personale, a prescindere dall'età che si ha. Anche in quest'ottica, dopo aver ristrutturato un'ala dismessa della scuola secondaria di primo grado Carlo Del Prete di Sant'Anna, il comune di Lucca ha inaugurato la nuova sede del CPIA – centro provinciale per l'istruzione degli adulti -. La riqualificazione, finanziata dal comune e dalla regione Toscana, ha avuto un costo complessivo di 98mila euro. Presenti al taglio del nastro, il sindaco Alessandro tambellini, gli assessori Gabriele Bove e Ilaria Vietina, la dirigente scolastica Mila Berchiolli e l'architetto Pierfranco Ricci.

“I centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono stati istituiti su tutto il territorio nazionale. Quello della nostra provincia è radicato nel comune di Lucca, ma ha competenze anche in Garfagnana e Versilia – ha esordito Ilaria Vietina -. Ci siamo impegnati a regalare una sede propria al centro perché è importante sollecitare l'aumento della conoscenza anche negli adulti. Tra l'altro, le direttive europee impongono un aumento delle persone mature che frequentano attività di apprendimento permanente. Sappiamo che dobbiamo lavorare ancora molto per sfatare l'idea che sia possibile dedicarsi all'istruzione soltanto nei primi anni di vita, ma oggi è stato fatto un passo considerevole”.

“Questa nuova sede interamente dedicata ci permette di fare un salto di qualità, a differenza di altri comuni, come ad esempio Grosseto, che non hanno un edificio proprio – ha dichiarato il dirigente scolastico, Mila Berchiolli -. Il CPIA si sta ritagliando un ruolo sempre più importante, che ha la funzione di inclusione dei cittadini adulti italiani e degli stranieri. Siamo consapevoli di lavorare con una utenza delicata, però i nostri docenti sono capaci e lavorano con grande passione. Ricordo che l'iscrizione è aperta a tutti, basta aver compiuto 16 anni.”

L'ala nord-est dell'edificio è stata rimessa a nuovo con i fondi della regione, destinati agli edifici scolastici inagibili. L'opera è stata supervisionata dall'architetto Pierfranco Ricci, che ha illustrato gli interventi svolti: “I lavori sono cominciati il 27 dicembre 2017 e si sono conclusi il 10 aprile 2018. Sono stati messi in sicurezza i soffitti per contenere il fenomeno dello sfondellamento. Inoltre, sono stati ristrutturati i bagni con la creazione di uno dedicato agli invalidi. Pavimentazioni e porte sono state sostituite e, prima dell'imbiancatura, è stato rimesso a norma l'impianto elettrico. Da ultimo, abbiamo realizzato porte antipanico e un ingresso autonomo all'edificio”.

Prima del taglio del nastro, il sindaco Tambellini ha espresso la propria soddisfazione, ribadendo quanto fosse importante per il comune dotare il CPIA di una sede indipendente.

Il centro provinciale per l'istruzione degli adulti collaborerà costantemente con il centro per l'impiego di Lucca, che per l'occasione era rappresentato dal dottor Fanucchi. Dunque, questa nuova sede offrirà l'opportunità di riprendere gli studi a chiunque abbia intenzione di riprendere la propria formazione, cosa per cui non è mai troppo tardi.