Cronaca



Villa Basilica, in arrivo 570 mila euro per il palazzo comunale

sabato, 13 ottobre 2018, 11:37

La Regione Toscana ha sbloccato i fondi per la realizzazione di interventi di prevenzione sismica al Palazzo Comunale di Villa Basilica, concedendo un finanziamento da oltre 570 mila euro. Il lavoro in questione era stato inserito nella graduatoria pubblicata all’interno del decreto 5212 del 26 aprile 2017, e nei giorni scorsi è stata comunicata all’amministrazione comunale la disponibilità finanziaria.



Grazie allo stanziamento di questi fondi, il Palazzo Comunale, già da mesi in fase di cambiamento, verrà ulteriormente ammodernamento. Nelle prossime settimane infatti sarà nuovamente usufruibile l’ingresso principale, che sarà privo di qualsiasi barriera architettonica. Inoltre verranno spostati al piano terra i servizi a favore del cittadino. Queste misure hanno lo scopo di rendere maggiormente agevole per chiunque l’accesso alle strutture comunali, così da avvicinare una volta di più il comune ai propri cittadini.



“Voglio ringraziare personalmente – commenta il sindaco di Villa Basilica Giordano Ballini – l’Ufficio Tecnico del comune per aver portato a termine l’iter burocratico del caso. Adesso che abbiamo avuto la disponibilità finanziaria per i lavori potremo migliorare ulteriormente il Palazzo Comunale, che rappresenta la casa di tutti i nostri concittadini”.