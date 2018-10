Cronaca



Visite gratuite per la prevenzione del glaucoma al “Campo di Marte”

lunedì, 8 ottobre 2018, 10:35

In occasione della Giornata Mondiale della Vista 2018, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - Sezione Territoriale di Lucca insieme all’Azienda USL Toscana nord ovest promuove per giovedì 11 ottobre il consueto appuntamento con gli screening visivi gratuiti di misurazione della pressione oculare per la sensibilizzazione alla prevenzione del glaucoma.

L’evento si svolgerà nella Cittadella della Salute “Campo di Marte” di Lucca, al terzo piano dell’edificio B, negli ambulatori oculistici, dalle ore 15 alle ore 18.30.

Il presidente della sezione territoriale di Lucca dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Massimo Diodati ringrazia per la collaborazione offerta nell’organizzazione dell’iniziativa in particolare il direttore della struttura di oculistica di Lucca dottor Fausto Trivella ed il dottor Antonio Torre della stessa unità operativa.