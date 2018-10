Cronaca



Zona est del Centro storico: disagi nel traffico e degrado

giovedì, 18 ottobre 2018, 14:05

di daniela nardi

Vengono segnalati i primi disagi nel traffico in entrata da Piazza S. Maria, dovuti non soltanto agli ingombranti cantieri dei Comics, ma anche alla sosta selvaggia di chi parcheggia i propri veicoli in divieto di sosta nella piazza, restringendo così ulteriormente la carreggiata per accedere a Via del Gonfalone e a Via S. Gemma Galgani.

Diventa invece una triste costante il degrado in cui versa l’intera zona est del centro storico, dove bottiglie e lattine sono in bella mostra in Piazza Varanini, tra via del fosso e via Rosi insieme a scarabocchi sui muri di un palazzo ricordo di qualche writer, proprio sotto la targa in memoria di Vincenzo Lunardi.

Non certo un bel biglietto da visita per la nostra città.