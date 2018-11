Cronaca



AISM di Lucca: formato il nuovo consiglio direttivo provinciale

giovedì, 15 novembre 2018, 18:55

Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) sezione provinciale di Lucca rinnova la sua presenza con il neoeletto Consiglio Direttivo Provinciale. Le votazioni si sono tenute sabato 27 ottobre presso la sede Aism ed in data 7 novembre sono stati eletti i membri della giunta.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è così costituito: Andrea Cupini nel ruolo di Presidente, Nicola Gori vicePresidente, Noemi Spasari Segretaria, Viola Scatena Tesoriere (Socia non Consigliere); gli altri Consiglieri: Sara Baldacci, Alice Cortopassi, Marco Farina, Elisa Tognocchi, Monica Zoppi.

Da sottolineare è che la sezione provinciale lucchese ha rappresentanti, all’interno del Direttivo, di tutto il territorio di Lucca (Piana, Versilia e Garfagnana).

« È un grande risultato ottenuto dalla sezione, in continuità con l’attività svolta negli ultimi due anni - afferma il neo eletto Presidente b – durante i quali si è formato il Gruppo Operativo Versilia, dove abbiamo partecipato e presenziato a diversi eventi come l’organizzazione di un Convegno sulla Riabilitazione, il Carnevale di Viareggio, il Festival Italiano del Volontariato, il Festival Puccini di Torre del Lago, Lucca Jazz Donna e tanto ancora; non ultimo aver organizzato molti eventi di socializzazione per i malati di SM e loro familiari, tra i quali aver messo a disposizione una tenda al mare in uno stabilimento appositamente attrezzato anche per persone disabili».

«L’obiettivo che il nuovo Direttivo Provinciale si pone – dichiara Nicola Gori, vicePresidente - è quello di riuscire ad allargare il raggio di azione della sezione, con un impatto sempre più capillare e decisivo sul territorio, attraverso sensibilizzazione, informazione e promozione, seguendo la mission di AISM di “un mondo libero dalla Sclerosi Multipla”».

Cos’è l’AISM? AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è l’unica organizzazione in Italia che si occupa in modo strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla (SM), attraverso una prospettiva d’insieme che abbraccia il tema dei diritti delle persone con SM, i servizi sanitari e socio-sanitari, la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica. Nata nel 1968 per rappresentare i diritti e le speranze delle persone con SM, AISM è da allora il punto di riferimento più autorevole per chi è colpito dalla patologia, ma anche per i familiari, gli operatori sociali e sanitari e tutti coloro impegnati a cambiare la realtà della sclerosi multipla.

Sul territorio lucchese Aism è attiva dal 1985 con attività di informazione, accoglienza, assistenza e supporto alla mobilità.

I nuovi orari di apertura della sede di via Fiorentini 25 sono: martedì dalle 16 alle 19 e venerdì dalle 15 alle 18. È comunque possibile chiedere un appuntamento chiamando Andrea 339 1296631, Nicola 366 3816116, Noemi 389 4753065 o lasciando un messaggio in segreteria al 0583 956228 o scrivendo una mail ad aismlucca@aism.it oppure aismversilia@aism.it.

AISM Lucca è presente anche su Fb e Instagram.