Allerta gialla rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore e temporali forti

venerdì, 23 novembre 2018, 14:26

Alle 12.37 di oggi (venerdì 23 novembre) è stato emesso dal Centro funzionale di monitoraggio meteo della Regione Toscana un avviso di criticità che prevede allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore e temporali forti sul territorio della Toscana nord occidentale. In particolare nella zona di Lucca e in Versilia è in corso dalle ore 14 di oggi allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore fino alla mezzanotte di domani sabato 24 novembre. Dalle ore 00:00 alle 23,59 di sabato 24 novembre, nelle stesse aree, allerta gialla per temporali forti.

LE PREVISIONI - oggi, venerdì, e domani, sabato, perturbazione atlantica che recherà piogge diffuse sul nord ovest, localmente temporalesche, e piogge sparse altrove. La perturbazione sarà accompagnata da un netto rinforzo dei venti meridionali, in particolare sull'Arcipelago, sulla costa centro-meridionale e sui rilievi.

PIOGGIA: oggi, venerdì 23, piogge diffuse sulle aree nord occidentali con possibilità di isolati temporali, localmente forti, più probabili sulla provincia di Massa-Carrara. Precipitazioni a carattere sparso sul resto della regione in attenuazione dal pomeriggio; in queste zone non si escludono comunque isolati e brevi temporali. Sabato 24, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o locale temporale, più frequenti sulle zone settentrionali e sui rilievi.

TEMPORALI: oggi, venerdì 23, possibilità di temporali sulle zone-nord-occidentali, localmente forti sulla provincia di Massa-Carrara (più probabilmente Lunigiana). Domani sabato 24 possibili isolati temporali ovunque, localmente forti sul nord-ovest.

Per informazioni http://www.regione.toscana.it/-/rischio-idrogeologico-idraulico