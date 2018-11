Cronaca



Allerta meteo, canali sotto osservazione

venerdì, 23 novembre 2018, 18:41

Ore 18.40 Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord subito in azione, di fronte all’ondata di maltempo. Il personale consortile è infatti sul territorio, per rispondere alle segnalazioni che provengono dai cittadini. In particolare, al momento, gli operai sono intervenuti in via Dante Alighieri, in località Arancio, per la pulizia di una griglia dove si era accumulato materiale di risula; a causa di alcuni problemi idraulici registrati in via dei Ceccotti a Marlia, i tecnici hanno inoltre provveduto la cateratta all’incile del Canale Nuovo, per evitare ogni rischio di tracimazione. Sulla Viaccia, in località Selmi, a Lammari, si è resa necessaria una manovra della cateratta, per scongiurare un allagamento. Interventi anche a Cerasomma, in via della Chiesa località Molinaccia (per un'ostruzione) e sull'Ozzeri (tronco attraversato alle cateratte di San Giuliano).

Il Consorzio ricorda che, per emergenze, è attivo 23 ore su 24 il servizio di reperibilità, al numero verde 348/8867459.

Ore 19.35 Proseguono gli interventi del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che sta affrontando sul territorio le copiose piogge registrate nel pomeriggio e in serata.

A Saltocchio, in via della Marginetta, sono stati distribuiti trenta ballini di sabbia ai cittadini della zona. Intervento anche in via delle Gavine a San Macario per una pianta attraversata. Sotto osservazione, infine, pure il Canale Arnolfini in via dei Masini a Marlia, arrivato a livelli di guardia.